Стали известны подробности штурма боевиков в Ингушетии: видео

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 1 596 0

ФСБ заблокировали боевиков в Ингушетии

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Жителей дома эвакуировали силовики.

Корреспондент Мурад Магомедов прибыл в Ингушетию на место, где спецназ ФСБ начал операцию по нейтрализации террористической группы боевиков.

Он сообщил, что активная фаза все еще продолжается.

«В центре Карабулака раздаются выстрелы и взрывы, идет зачистка многоквартирного дома, в котором укрылись боевики», — сообщил Мурадов.

Накануне стало известно, что в одной из многоэтажек в городе обнаружили террористическую группировку, готовящую преступления. Участники вооружены автоматическим оружием и взрывными устройствами.

Спецназ заблокировал преступников. Жителей дома экстренно эвакуировали.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России задержали 49 подозреваемых в финансировании террористов в Сирии.

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