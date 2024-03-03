Стали известны подробности штурма боевиков в Ингушетии: видео

Жителей дома эвакуировали силовики.

Корреспондент Мурад Магомедов прибыл в Ингушетию на место, где спецназ ФСБ начал операцию по нейтрализации террористической группы боевиков.

Он сообщил, что активная фаза все еще продолжается.

«В центре Карабулака раздаются выстрелы и взрывы, идет зачистка многоквартирного дома, в котором укрылись боевики», — сообщил Мурадов.

Накануне стало известно, что в одной из многоэтажек в городе обнаружили террористическую группировку, готовящую преступления. Участники вооружены автоматическим оружием и взрывными устройствами.

Спецназ заблокировал преступников. Жителей дома экстренно эвакуировали.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России задержали 49 подозреваемых в финансировании террористов в Сирии.