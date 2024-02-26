В России задержаны 49 подозреваемых в финансировании террористов Сирии

Следователи возбудили уголовные дела.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Volkov; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru
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Российские силовики совместно с сотрудниками Росфинмониторинга и Следственного комитета РФ ликвидировали международный канал ресурсного обеспечения международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*.
Координацию ее членов осуществляли эмиссары МТО, которые находятся в Сирии. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.
«На территории 22 российских регионов задержано 49 участников пособнической террористической сети, причастных к сбору и перечислению денежных средств на нужды действующих в Сирии боевиков», — говорится в сообщении.
Также известно, что некоторые из задержанных с помощью интернета распространяли в мусульманской умме РФ радикальную исламскую идеологию и оправдывали ведение террористической деятельности.
Сотрудники Следкома возбудили уголовные дела, проводятся оперативно-разыскные и следственные мероприятия.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в подмосковной Лобне предотвратили теракт в отношении правоохранителя. Взрывное устройство злоумышленник заложил под автомобиль.
* — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
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