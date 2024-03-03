Российские военные уничтожили новейшие образцы оружия НАТО на Украине

ВС РФ продолжают демонстрировать всему миру, что вооружение Запада сильно переоценено.

Российские военные в зоне спецоперации уничтожили сотни единиц новейшего оружия НАТО. Об этом заявил независимый геополитический и военный аналитик Драго Боснич.

Специалист отмечает, что ВС РФ и прежде развенчивал миф о «непобедимости» вооружения Североатлантического альянса, однако последнее время российская армия еще больше развивает успех в этом направлении.

«Начало 2024 года кажется не менее удручающим. Только в конце января они потеряли несколько образцов новейшей техники НАТО», — указывает эксперт в материале, опубликованном на портале InfoBrics.

Боснич перечисляет западную технику, которую уничтожили российские военные. В списке, среди прочего, ЗРК SAMP-T, новейшая система ПВО малой дальности немецкого производства «Skinex», «Челленджер 2», «Леопард 2А4», M113, БТР YPR-765 и американская машина M1150 Assault Breacher Vehicle.

А на днях в зоне СВО был уничтожен пока что первый американский танк Abrams. Как именно это произошло, рассказал оператор FPV-дрона 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады разведывательно-ударной группы с позывным «Рассвет». Федосеев Лев. / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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