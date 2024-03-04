Чем закончились популярные сериалы, которые вы так и не досмотрели?

Многим знакома ситуация, когда начинаешь смотреть сериал, но до последней серии дойти не получается. В МТС Медиа собрали подборку с финалом самых популярных телевизионных историй.

«Санта-Барбара»

Кадр из сериала «Санта-Барбара «, 1984–1993 г.

Из-за того, что легендарный сериал перестали транслировать на территории нашей страны, зрители так и не узнали судьбу главных героев. Произошло это по причине того, что у знаменитой картины стали падать рейтинги. Из 2147 серий россияне посмотрели только 2040.

А если бы зрители познакомились со всеми эпизодами, то узнали бы, что Иден и Круз разошлись из-за того, что у девушки начались ментальные проблемы. Брошенный бойфренд нашел утешение в объятиях младшей сестры бывшей любимой — Келли. Но сама она потом тоже выйдет из отношений. Причиной тому стал ее роман с офицером полиции.

«Клон»

Кадр из сериала «Клон», 2001–2002 г.

О Лукасе и Жади в начале нулевых говорили почти все. Возлюбленные потом по сюжету однажды пересекутся. После встречи отношения возобновятся, у пары родится сын. Саид же выберет вторую жену после ухода Жади.

Трагичным окажется конец героев Лео и Августо — они потеряются в марокканской пустыне. А история Мел только порадует зрителей. Персонаж сможет вылечиться от наркотической зависимости и откроет свою клинику.

«Дикий ангел»

Кадр из сериала «Дикий ангел «, 1998–1999 г.

История Иво и Милли завершится радостно, ведь герои узаконят свои отношения. Свой последний гол героиня забьет прямо в свадебном платье.

Однако бывшая возлюбленная Иво — Пилар — окажется в психиатрической лечебнице.

А секрет мамы Милли авторы сериала решили не раскрывать. Для зрителей оставили возможность самостоятельно додумать конец ее истории.

«Клиника»

Кадр из сериала «Клиника», 2001–2010 г.

Восьмой сезон сериала заканчивается очень душевной сценой: доктор Дориан, когда уходил из клиники «Святое сердце», получив возможность заглянуть в будущее, увидел счастливое продолжение своей истории с Эллиот.

Дружбе главных персонажей можно только позавидовать — с годами она становилась только крепче и лучше. Но имя уборщика создатели сериала решили оставить в тайне.

«Друзья»

Кадр из сериала «Друзья», 1994–2004 г.

Финал сериала оказался трогательным: прощание с героями в их квартире, где произошло столько важных событий, было очень грустным. И все же, основные сюжетные линии шоу были завершены сценаристами.

Моника и Чендлер поженились, у них появились близнецы благодаря суррогатной маме, и вместе с Джоуи они переехали в загородный дом. Росс и Рейчел, наконец, оказались вместе, а Фиби нашла счастье в браке с Майклом.

«Клан Сопрано»

Кадр из сериала «Клан Сопрано», 1999–2007 г.

Окончание сериала стало таким же интригующим, если даже не более, чем сам сериал. Финальная сцена последней серии завершается черным экраном, когда главный герой Тони, сидя за столиком в ресторане, поднимает глаза. Зрители так и не узнали, кого он увидел — нанятую убийцу или Медоу.

«Теория большого взрыва»

Кадр из сериала «Теория большого взрыва», 2007–2019 г.

Еще один сериал, отличившийся своей продолжительностью, — аж целых 12 сезонов. Но некоторые зрители придерживались мнения, что стоило закончить его значительно раньше.

Тем не менее, заключение порадовало фанатов: Шелдон и Эми все-таки получают Нобелевскую премию, а у Леонарда сбывается мечта о детях с Пенни. Говард и Бернадетт тоже становятся родителями.

А лифт, к счастью героев, наконец заработал.

«Остаться в живых»

Кадр из сериала «Остаться в живых», 2004–2010 г.

В заключительной серии Джейкоб встречает своего отца, который рассказывает ему, что остров — это что-то вроде чистилища, созданное самими героями для того, чтобы найти друг друга. Все происшествия на острове, оказывается, были лишь плодом их воображения. Погибнув в авиакатастрофе рейса № 815, герои теперь должны отправиться в загробный мир.

«Как я встретил вашу маму»

Кадр из сериала «Как я встретил вашу маму», 2005–2014 г.

В заключительной серии зрители наконец узнают имя мамы — Трейси. Тед узнал ее на свадьбе Барни и Робин. У них родились дети Пенни и Люк, которым как раз он и рассказывает всю историю на протяжении сериала.

Однако брак Барни и Робин все-таки разрушится. А Лили и Маршалл станут родителями.

В конце сериала Трейси умирает, но дети Теду разрешают начать отношения с Робин, которую он любил.

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