Стала бабушкой: Лиза Арзамасова привыкает к новой роли

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 2 522 0

Лиза Арзамасова опубликовала фотографию в образе пожилой женщины

Стала бабушкой: Лиза Арзамасова привыкает к новой роли

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Платок на голове прибавил возраст актрисе.

Актриса Лиза Арзамасова шокировала всех. Ей всего 28 лет, а она уже выглядит как старая бабушка. Соответствующую фотографию актриса опубликовала в своем личном блоге.

На самом деле Арзамасова остается 28-летней девушкой, а ее перевоплощение в пожилую женщину всего лишь частью театрального образа.

Лиза Арзамасова примерила образ бабушки в новой постановкеЛиза Арзамасова примерила образ бабушки в новой постановке. Instagram* / liza_arzamasova

Для спектакля актриса надела красные туфли на вязаные носки. Частью образа стали юбка по виду из 40-х годов прошлого века и белая вязанная кофта. Конечно, не обошлось без платка, который украсил ее голову.

Актриса полностью отдается каждому спектаклю. Это отметили и подписчики Арзамасовой. В комментариях они написали свои теплые слова.

«Лиза, как Вы все успеваете? Игра, перелеты, семья… Вы большая умница»;

«Желаю вам и вашим добрым зрителям хорошо провести время»;

«Работа прекрасная, но затратная. Я имею ввиду эмоциональную составляющую. Лизонька, желаю Вам здоровья, силы духа и всего самого замечательного», — написали фанаты актрисы.

Ранее 5-tv.ru писал, как мама Авербуха относится к Арзамасовой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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