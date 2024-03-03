Власти Крыма объяснили, как можно проехать по трассе «Таврида»

Частично сняты ограничения на одном из участков дороги.

В Крыму на участке трассы «Таврида» в районе Феодосии запущено реверсивное движение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

«На 89 километре автомобильной дороги „Таврида“ открыто реверсивное движение», — написал глава ведомства в своем Telegram-канале.

Как уточнил политик, автомобилистам стоит соблюдать собственную безопасность и безопасность других участников движения, следуя установленным дорожным знакам.

До это движение на данном участке было полностью ограничено в направлении Керчи. Автомобилистам предлагалось объезжать его по дублеру через село Семисотка.

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