В Донецке при детонации взрывоопасного предмета ранило подростка

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 27 0

Власти города призывают местных жителей проявлять максимальную бдительность.

В Донецке при детонации взрывоопасного предмета ранило подростка

Фото: Спринчак Валентин / ТАСС

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В Калининском районе Донецка в результате детонации взрывоопасного предмета ранен мальчик-подросток. Об этом говорится в сообщении представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Ребенок пострадал днем 3 марта при детонации неизвестного устройства на улице Горбачевского.

«В результате детонации ВОП ранен парень-подросток 2009 года рождения», — говорится в сообщении на официальной странице представительства в соцсети ВКонтакте.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин напомнил, что любой подозрительный предмет, обнаруженный на улице, нельзя трогать и даже приближаться к нему.

«При обнаружении подозрительных предметов ни в коем случае не прикасайтесь к ним и звоните по телефону 101», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

О состоянии подростка не сообщается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинские боевики маскируют мины под неожиданные предметы.

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