«Страшные последствия»: украинские боевики маскируют мины под неожиданные предметы

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 71 0

Украинские боевики маскируют мины-ловушки под «фонарики» в Энергодаре

«Страшные последствия»: украинские боевики маскируют мины под неожиданные предметы

Фото: Олег Яковлев / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Неонацисты усыпали мирный Энергодар опасными ловушками.

Украинские боевики придумали новый способ совершения террористических актов против мирного населения. Речь идет о минах-ловушкам в виде «фонариков», которые диверсанты разбрасывают на улицах Энергодара в Запорожской области.

Об опасности таких предметов предупреждает администрация города, которая призывает обходить их стороной и вызывать оперативные службы при их обнаружении.

«По городу разбрасываются фонарики и подобные им предметы. При нажатии на такой „фонарик“ срабатывает детонатор, и он взрывается. Может очень сильно покалечить взрослого, для детей последствия могут быть еще опаснее», — говорится в сообщении мэрии в Telegram-канале.

К слову, украинские неонацисты далеко не первый раз применяют подобные методы против мирного населения. Так, они раскидывали по улицам городов мины-«лепестки», которые несут серьезную опасность как для взрослых, так и для детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Запорожскую АЭС защитили от рук неонацистов, которые неоднократно пытались атаковать эту территорию.

«Страшные последствия»: украинские боевики маскируют мины под неожиданные предметы

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Telegram / ЭНЕРГОДАРСКИЙ СВЯЗНОЙ / zaporojie24

2/3

Telegram / ЭНЕРГОДАРСКИЙ СВЯЗНОЙ / zaporojie24

3/3

Telegram / ЭНЕРГОДАРСКИЙ СВЯЗНОЙ / zaporojie24

Тема:
Спецоперация
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