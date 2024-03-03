«Страшные последствия»: украинские боевики маскируют мины под неожиданные предметы
Украинские боевики маскируют мины-ловушки под «фонарики» в Энергодаре
Фото: Олег Яковлев / ТАСС
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Неонацисты усыпали мирный Энергодар опасными ловушками.
Украинские боевики придумали новый способ совершения террористических актов против мирного населения. Речь идет о минах-ловушкам в виде «фонариков», которые диверсанты разбрасывают на улицах Энергодара в Запорожской области.
Об опасности таких предметов предупреждает администрация города, которая призывает обходить их стороной и вызывать оперативные службы при их обнаружении.
«По городу разбрасываются фонарики и подобные им предметы. При нажатии на такой „фонарик“ срабатывает детонатор, и он взрывается. Может очень сильно покалечить взрослого, для детей последствия могут быть еще опаснее», — говорится в сообщении мэрии в Telegram-канале.
К слову, украинские неонацисты далеко не первый раз применяют подобные методы против мирного населения. Так, они раскидывали по улицам городов мины-«лепестки», которые несут серьезную опасность как для взрослых, так и для детей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Запорожскую АЭС защитили от рук неонацистов, которые неоднократно пытались атаковать эту территорию.
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