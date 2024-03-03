«Пример всем»: Костомаров впервые после ампутации конечностей встал на сноуборд

Спортсмен показал видео с горнолыжного курорта, чем вновь восхитил поклонников.

Неподражаемый спортсмен Роман Костомаров продолжает удивлять своим упорством и силой духа поклонников. На этот раз чемпион мира по фигурному катанию, переживший ампутацию конечностей, встал на сноуборд и уверенно скатился со склона.

«Ура, всем большой привет, я в своей новой жизни встал на сноуборд. Я этому очень счастлив, поэтому передаю всем ребятам из школы ходьбы большой-большой привет. Боритесь, дерзайте и все у вас получится!» — мотивирует Костомаров в своем Telegram-канале.

Спортсмен признается, что было не просто, но он справился. Его упорство и стремление жить полной жизнью восхищает поклонников.

«Здорово! Герой нашего времени»;

«Мы все гордимся вами, Роман Сергеевич»;

«Низкий поклон суперчеловеку»;

«Слов восхищения не подобрать, пример всем», — пишут интернет-пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Костомаров анонсировал дату выхода фильма о своей жизни.