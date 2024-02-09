«Рожденный дважды»: Костомаров анонсировал дату выхода фильма о своей жизни

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 18 0

Документальный фильм о Романе Костомарове выйдет 9 марта

«Рожденный дважды»: Костомаров анонсировал дату выхода фильма о своей жизни

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Кинокартина расскажет о непростом пути спортсмена.

Двукратный чемпион мира в танцах на льду Роман Костомаров обрадовал поклонников новостью о документальном фильме о своей жизни. Известный спортсмен, лишившийся конечностей, сообщил дату выхода фильма «Роман Костомаров: Рожденный дважды». Картина выйдет 9 марта, написал фигурист в своем Telegram-канале.

«Если бы мне кто-то рассказал, что со мной все это произойдет, я бы точно не поверил и сказал, что это кино какое-то. Вот мы и решили снять обо всем этом фильм и показать, как все было на самом деле», — рассказывает Роман.

Герой нашего времени покорил всю страну своей стойкостью и силой духа. Спортсмен на собственном примере показал, как любовь к жизни может помочь преодолеть все невзгоды. Тяжелейшая форма пневмонии спровоцировала осложнения, из-за которых спортсмен потерял свои конечности и был на волоске от смерти. В тяжелый период его поддерживали не только близкие, но и вся страна.

Мама, жена, дочь, друзья и коллеги Костомарова, включая спасших ему жизнь врачей, тоже присутствуют в фильме. Картина расскажет и об их историях, как они проходили через страшное время и откуда брали силы. По словам спортсмена, это отличная возможность поблагодарить их за все. Долгожданный фильм расскажет о пути Костомарова — от детства и до сегодняшнего дня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Роман Костомаров отметил свой 47-й день рождения.

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