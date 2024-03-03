Писториус прокомментировал разговор офицеров ФРГ об ударах по Крымскому мосту

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Писториус назвал утечку разговора офицеров бундесвера информационной войной

Писториус прокомментировал разговор офицеров ФРГ об ударах по Крымскому мосту

Фото: Carsten Koall / ТАСС

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Глава Минобороны ФРГ обвинил Москву в попытке «подорвать решимость и единство» Запада.

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал утечку разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост «информационной войной» России против Германии. Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции.

По словам Писториуса, обнародование записи разговора командующего немецкими ВВС Инго Герхарца с несколькими офицерами, в котором обсуждаются поставки Киеву ракет Taurus и возможный удар по Крымскому мосту, — это «гибридная атака» Москвы с целью «подорвать решимость и единство» Запада.

Глава Минобороны ФРГ добавил, что приказал тщательно расследовать случившееся и выяснить причину утечки. По словам министра, не исключено, что разговор велся по незашифрованной линии платформы Webex и поэтому был перехвачен. Это предстоит выяснить контрразведке, отметил Писториус.

Главред RT Маргарита Симоньян ранее опубликовала запись разговора военных бундесвера, в котором они обсуждают удар ракетами Taurus по Крымскому мосту с французского истребителя Dassault Rafale. Публикация вызвала огромный резонанс в Германии и других европейских странах.

Позднее немецкие издания Berliner Zeitung, BILD и информагентство DPA подтвердили подлинность записи, а Минобороны Германии признало, что разговор немецких офицеров о возможной атаке по Крымскому мосту был перехвачен.

В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил недовольство тем, что переговоры старших немецких офицеров утекли в сеть. Он назвал опубликованные данные «серьезной утечкой».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что утечка аудиозаписи об атаке на Крымский мост вскрыла проблему бундесвера.

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