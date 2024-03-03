Масштабный провал: утечка аудиозаписи об атаке на Крымский мост вскрыла проблему бундесвера

Немецкие офицеры в высшей степени цинично и хладнокровно обсуждали возможное разрушение одного из ключевых инфраструктурных объектов в РФ.

Любопытный радиоперехват опубликовала главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян на своей странице в социальных сетях. В беседе от 19 февраля, глава Люфтваффе генерал-лейтенант Инго Герхартс, начальник отдела операций и учений Люфтваффе, бригадный генерал Франк Грефе, а также два сотрудника центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте обсуждали: как хитро поставить ракеты Taurus на Украину, а также обучить ВСУ, чтобы самим мелькать поменьше. При этом все осведомлены, что Киев планирует использовать немецкие Taurus для ударов по Крымскому мосту.

«При поставке первых ракет нам необходимо быстро принять решение касательно креплений и обучения. Возможно, нам придется обратиться по этим вопросам к британцам, воспользоваться их ноу-хау», — отмечает генерал Грефе.

Герхартц определил основную цель — Крымский мост. На что Фенске ответил, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Для него может понадобиться не десять и даже не двадцать ракет. Герхартц, в свою очередь, предложил использование Taurus и французского истребителя Dassault Rafale.

В данной беседе удивляет обыденность всего происходящего. Понятно, что люди военные, однако они обсуждают уничтожение важного инфраструктурного и гражданского объекта, по которому непрерывно ездят машины мирных граждан, причем в стране, которая Германии ничего плохого не сделала.

Удивляет также реакция Запада и Германии на обнародование разговора. Бундесвер первым делом попытался ограничить публикации с записью в социальных сетях — подзатерли. Контрразведка проверяет «возможный» перехват переговоров. Источники журналистов уверены, что запись — подлинная. Все занервничали и забегали, так как задали себе единственно важный в этот момент вопрос: а какие еще переговоры могли таким образом утечь?

В опубликованном разговоре чувствуется страх и опасение немцев. В целом эта реакция верная, так как это до Вашингтона около семи тысяч километров по прямой или полчаса лета, а до Берлина всего лишь три тысячи километров. Министерство обороны провело на этой неделе учебно-боевые испытания «Ярса» (ядерной ракеты сдерживания). Она и ее аналоги сдерживают наших западных оппонентов в определенных границах.

«В состоянии полной боевой готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы. То, что мы планировали в сфере вооружения, о чем я говорил в послании 2018 года — все сделано или завершается. Работа над целым рядом других перспективных систем вооружения продолжается, и о новых достижениях наших ученых, мы еще узнаем», — уверил Владимир Путин присутствующих в зале во время послания Федеральному собранию.

Парламент Венгрии последним из стран НАТО одобрил заявку Швеции на вступление в Альянс. От непосредственного «вхождения» Стокгольм отделяет сущая формальность — бумагу должен подписать президент Венгрии после вступления в должность.

Россия готовится к изменению на военных картах. С 1 марта появятся новые контуры безопасности. Согласно указу президента, возродятся Ленинградский и Московский военные округа в том виде, как это было до военной реформы 2010 года, когда ЛенВО и МВО слились в один большой Западный военный округ со столицей в Санкт-Петербурге. Потом особым статусом наделили «Северный флот». Теперь сейчас все возвращается на прежние места, флот и наземные группировки обособляются.

Возрождение деления по округам объясняется именно нарастанием угроз на западной границе. После вступления в НАТО Швеции и Финляндии необходимо усиливать охрану северных рубежей, помимо контроля за Прибалтикой. Водораздел между двумя округами условно по Валдаю, совпадает с границей Тверских и Новгородских земель. Московский военный округ будет концентрироваться на угрозах экзистенциальных. Украинское направление будет курировать МВО совместно с ЮВО. В южный военный округ войдут новые российские территории: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области в их нынешних границах.

Командующему округа будут подчинены все виды и роды войск Вооруженных сил, а также воинские формирования Росгвардии, Пограничной службы ФСБ, МЧС, а также других министерств и ведомств РФ, выполняющих задачи на территории округа. Вне «окружного» управления остаются части центрального подчинения, в том числе ВДВ и Ракетные войска стратегического назначения.