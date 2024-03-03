Музыканта Пророка Санбоя задержали на концерте в Петербурге

Андеграундный музыкант и певец Геннадий Чернецов, более известный как Пророк Санбой, был задержан правоохранителями во время концерта в клубе в Петербурге. Соответствующие кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Полицейские остановили концерт музыканта и вместе с вещами отвели в полицейскую машину. Причина задержания неизвестна.

Согласно данным из открытых источников, Санбой получил известность еще в начале 90-х благодаря своему путешествию на велосипеде в Прагу, где проводил встречи с известными музыкантами. По окончании поездки еще будучи президентом Чехии Вацлав Гавел подарил ему микроавтобус.

Чернецов был занесен в Книгу рекордов Гиннеса за самую долгую поездку на велосипеде без рук, объединенную с пением и игрой на гитаре.

Музыкант ведет свой видеоблог на YouTube, куда выкладывает не только песни, но и подробности личной жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что футболиста московского «Спартака» Промеса задержали в Дубае.

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