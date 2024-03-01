Футболист московского «Спартака» Промес задержан полицией Дубая

Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» находится в полицейском участке «Аль-Хаванидж» в Дубае. Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию правоохранителей, спортсмен находится там уже почти сутки.

Промеса задержали в аэропорту Аль-Мактум во время прохождения паспортного контроля 29 февраля 2024 года.

«Подданный Нидерландов Квинси Промес был задержан вчера и доставлен в полицейский участок «Аль-Хаванидж», — говорится в сообщении правоохранителей.

О том, что будет дальше с Промесом, не уточняется.

Квинси Промес был признан виновным в контрабанде наркотиков и приговорен к шести годам лишения свободы в Амстердаме. После того, как решение суда вступило в законную силу, футболиста объявили в международный розыск.

По версии следствия, спортсмену принадлежали партии наркотических веществ, которые были перехвачены в 2020-м в бельгийском порту. Кроме того, футболист якобы был связан с наркоторговцем Питом Уортелом, которому заплатил 250 тысяч евро за утерянный кокаин «ради своей безопасности».

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