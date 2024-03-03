«Медийный эффект»: Сальдо назвал цель попытки высадки ВСУ на Тендровской косе

Киевский режим не достиг желаемой задачи, в очередной раз понеся потери в живой силе.

Задачей боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтоженных во время попытки высадки на Тендровской косе в Херсонской области, была установка флага Украины под видеозапись для получения медийного эффекта, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

Оглушительный провал: сколько боевиков ВСУ погибло при попытке высадиться на Тендровскую косу

«По данным наших военных, главной задачей этого „десанта“ была установка флага под видеозапись для получения медийного эффекта», — написал он.

ВСУ не достигли цели, в очередной раз понесли потери в живой силе — примерно 20 боевиков.

Вместе с тем он сказал, что в минувшую ночь боевики предприняли попытки воздушной атаки на Крым. Они стали одними из крупнейших за все время. ВСУ задействовали почти 40 беспилотников. Российским силам удалось успешно отразить атаки и сбить все вражеские объекты.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

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