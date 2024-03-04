«Не скупитесь»: участники группы «Корни» дали советы по выбору подарков на 8 Марта

Солисты коллектива, как и многие мужчины, начинают суетиться в преддверии главного весеннего праздника. Как они радуют своих любимых дам?

Солисты группы «Корни» Александр Бердников, Алексей Кабанов и Дмитрий Пакуличев рассказали, как они выбирают подарки для своих любимых женщин на 8 Марта. У каждого из них свой способ выяснить, что хочет представительница прекрасного пола.

Так, Кабанов не ходит вокруг да около, а напрямую уточняет у любимой женщины, что она хотела бы получить в качестве подарка.

«У меня знаете какие намеки? Она мне говорит: „Купи мне духи“. Намек понял, спросил, какие духи. Она показала», — признался певец в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на мероприятии Russian Party Super совместно с VK.

У Пакуличева подход в корне отличается от способа Кабанова. Он задолго до праздника старается в разговорах с любимой женщиной понять, что она хотела бы получить, какой вещи ей не хватает.

«Я очень наблюдательный человек, стараюсь запомнить, может, проскальзывала мысль или желание какую –то вещь приобрести. А если ты не знаешь, что подарить, дари деньги. Сколько, зависит от каждого. Не скупитесь на подарок», — сказал Пакуличев.

Бердников же вообще не заморачивается. Он дарит подарочную карту с определенным лимитом. С ней женщина может отправиться в магазин и приобрести себе все, что ей действительно нужно, не намекая и не прося его об этом.

«Сейчас есть карты в магазинах, можно купить их, пускай купит себе все, что пожелает», — сказал Бердников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие подаренные женщине на 8 Марта вещи могут разрушить отношения.