Американский корабль Crew Dragon с космонавтом Гребенкиным стартовал к МКС
Ожидается, что стыковка с орбитальной станцией состоится 5 марта.
Фото, видео: www.globallookpress.com / © NASA; 5-tv.ru
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Американский космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Александром Гребенкиным несколько часов назад стартовал к МКС. Борт уже успешно выведен на орбиту.
Гребенкин стал четвертым нашим соотечественником, принимающим участие в подобной миссии по перекрестным полетам США и России. В состав международного экипажа также вошли астронавты NASA: Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс. Ожидается, что стыковка Crew Dragon с орбитальной станцией состоится 5 марта. Запуск ракеты-носителя переносили до этого четыре раза из-за погодных условий.
Ранее 5-tv.ru писал, что Россия запустила в космос ракету с метеоспутником. Ракета-носитель «Союз» стартовала с космодрома Восточный для доставки почти 20 аппаратов и «Метеора-М».
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