Пакистан официально подал заявку на вступление в БРИКС

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Пакистанский посол в РФ считает, что страна «добавит веса» в организацию.

Фото, видео: © РИА Новости / Нина Зотина; 5-tv.ru

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Тема:
БРИКС

Пакистан официально подал заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщила организация в своем аккаунте в социальных сетях

Ранее об инициативе заявлял пакистанский посол в России. Он подчеркнул, что рассчитывает именно на помощь нашей страны по вступлению в объединение. По словам главы диппредставительства, Пакистан с населением более 200 миллионов человек добавит веса БРИКС и в рамках сотрудничества сможет стать важным партнером в реализации взаимовыгодных проектов.

В БРИКС входят пять стран — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. С 1 января 2024 года приглашены ко вступлению были также Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. В последнее время интерес к союзу продолжает расти, и все больше государств показывают свое желание присоединиться у объединению.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Аргентине объяснили, почему решили отказаться от вступления в БРИКС.

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