В Аргентине объяснили, почему решили отказаться от вступления в БРИКС

Глава МИД Аргентины Диана Мондино отметила, что страна нацелена на развитии отношений с «либеральными демократиями», в числе которых США, Израиль, Новая Зеландия, Европа, Канада.

Отказ Аргентины вступать в БРИКС отчасти идеологический, заявила глава МИД страны Диана Мондино, отвечая на вопрос журналиста телеканала LN+.

«И то, и то, но в основном практическое», — сказала Мондино.

Кроме того, она добавила, страна не может участвовать во всем, то есть нужно оптимизировать использование времени. А откуда взять тогда время на работу, уточнила она. Мондино также напомнила, что Аргентина намерена делать упор на развитии отношений с «либеральными демократиями», в числе которых США, Израиль, Новая Зеландия, европейские страны, Канада.

К слову, о решении Аргентины вступать в БРИКС президент страны Хавьер Милей накануне сообщил лидеру России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину в письмах. До избрания Милей заявлял, что после прихода к власти намерен провести в стране долларизацию и масштабную приватизацию. Он также говорил о намерении отказаться от сотрудничества с «коммунистами и социалистами» — Китаем и Бразилией, которые являются основными партнерами Аргентины. После избрания Милей объявил о чистке среди чиновников. А еще подписал указ о 300 реформах разом.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как прошел митинг против президента Милея.