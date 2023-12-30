В Аргентине объяснили, почему решили отказаться от вступления в БРИКС

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 76 0

Глава МИД Аргентины: отказ от вступления в БРИКС был частично идеологическим

В Аргентине объяснили, почему решили отказаться от вступления в БРИКС

Фото: www.globallookpress.com / Rolf Schulten

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Тема:
БРИКС

Глава МИД Аргентины Диана Мондино отметила, что страна нацелена на развитии отношений с «либеральными демократиями», в числе которых США, Израиль, Новая Зеландия, Европа, Канада.

Отказ Аргентины вступать в БРИКС отчасти идеологический, заявила глава МИД страны Диана Мондино, отвечая на вопрос журналиста телеканала LN+.

«И то, и то, но в основном практическое», — сказала Мондино.

Кроме того, она добавила, страна не может участвовать во всем, то есть нужно оптимизировать использование времени. А откуда взять тогда время на работу, уточнила она. Мондино также напомнила, что Аргентина намерена делать упор на развитии отношений с «либеральными демократиями», в числе которых США, Израиль, Новая Зеландия, европейские страны, Канада.

К слову, о решении Аргентины вступать в БРИКС президент страны Хавьер Милей накануне сообщил лидеру России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину в письмах. До избрания Милей заявлял, что после прихода к власти намерен провести в стране долларизацию и масштабную приватизацию. Он также говорил о намерении отказаться от сотрудничества с «коммунистами и социалистами» — Китаем и Бразилией, которые являются основными партнерами Аргентины. После избрания Милей объявил о чистке среди чиновников. А еще подписал указ о 300 реформах разом.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как прошел митинг против президента Милея.

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