Пожар произошел в швейном цехе колонии Пермского края

Пожар произошел в швейном цехе исправительной колонии в Пермском крае. О возгорании 5-tv.ru сообщил источник в экстренных службах.

По предварительной информации, огонь охватил кровлю здания. Возгорание фиксируется по площади в 1,5 тысячи квадратных метров. Известно, что спасатели уже локализовали пожар.

Пострадавших и погибших, предварительно, нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Владимирской области произошел крупный пожар. В Муроме полыхала мебельная фабрика. Из-за большого количества горючих материалов в здании огонь очень быстро распространился и охватил площадь 800 квадратных метров.