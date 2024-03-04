Пожар произошел в швейном цехе колонии Пермского края

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 38 0

Огонь распространился по кровле здания. Что еще известно?

Пожар произошел в швейном цехе колонии Пермского края

Фото: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

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Пожар произошел в швейном цехе исправительной колонии в Пермском крае. О возгорании 5-tv.ru сообщил источник в экстренных службах.

По предварительной информации, огонь охватил кровлю здания. Возгорание фиксируется по площади в 1,5 тысячи квадратных метров. Известно, что спасатели уже локализовали пожар.

Пострадавших и погибших, предварительно, нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Владимирской области произошел крупный пожар. В Муроме полыхала мебельная фабрика. Из-за большого количества горючих материалов в здании огонь очень быстро распространился и охватил площадь 800 квадратных метров.

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