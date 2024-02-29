Крупный пожар вспыхнул на мебельной фабрике во Владимирской области

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Огонь быстро распространился и охватил площадь 800 квадратных метров.

Фото, видео: МЧС России / ТАСС; 5-tv.ru

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Во Владимирской области этой ночью произошел крупный пожар. В Муроме полыхала мебельная фабрика. Из-за большого количества горючих материалов в здании огонь очень быстро распространялся и охватил площадь 800 квадратных метров.

Тушили возгорание десятки спасателей. Все работники предприятия смогли самостоятельно выбраться на улицу. Погибших и пострадавших нет. Открытое горение уже ликвидировано, идет проливка строения.

Тремя днями ранее, 26 февраля, в центре Ростова-на-Дону загорелся объект культурного наследия регионального значения — старинный особняк, внутри которого располагались офисы. Людей удалось своевременно эвакуировать, о пострадавших не сообщалось.

Ранее 5-tv.ru писал, что крупный пожар вспыхнул на складе строймаркета в Приморье. В городе Артем загорелись склады рядом с крупным строительным магазином.

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