Польша сообщила о «неком объекте», упавшем в поле на севере страны
Польша сообщила о неком объекте, упавшем в поле на севере страны
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Что это может быть?
На севере Польши в Варминско-Мазурском воеводстве упал неизвестный объект. Об этом сообщает пресс-служба комендатуры полиции Оструды.
«Некий объект упал на поле. Это произошло в одной из деревень в районе Милакова», — указывается в публикации.
Польские правоохранители сейчас работают на месте происшествия. По поводу пострадавших ничего не говорится. При этом прокуратура сообщила, что упавший объект, вероятно, является метеозондом.
Ранее 5-tv.ru писал, что неизвестный объект упал в Волгоградской области. Как отметил глава Еланского района Дмитрий Литвинов, поле находится далеко от поселений.
59%
0.49 98.72
0.18
Нашли ошибку?