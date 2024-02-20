Неизвестный объект упал в Волгоградской области
В поле возле села Вязовка под Волгоградом упал неизвестный объект
Фото: Андрей Гордеев / ТАСС
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Есть ли пострадавшие и разрушения в результате инцидента?
Неизвестный объект упал в поле возле села Вязовка Еланского района Волгоградской области. О последствиях этого инцидента рассказал глава района Дмитрий Литвинов в беседе с РИА Новости.
«Упал (объект — Прим. ред.) в поле, никаких повреждений на земле, и пострадавших тоже нет. Поле очень удалено от поселений», — сказал он.
При этом Литвинов не рассказал, что это за объект.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на юге ДНР перехватили беспилотник боевиков ВСУ и предотвратили теракт. Российские спецслужбы совместно с Росгвардией спасли множество жизней, ведь дрон-камикадзе должен был ударить по гражданскому объекту в Мариуполе.
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