Скоро уйдет: какие признаки говорят о том, что мужчина хочет разорвать отношения

Иногда мужчины могут сами провоцировать женщину его бросить, чтобы не испытывать чувство вины.

Мужчины, которые не отличаются высоким уровнем ответственности, могут определенными действиями подталкивать своих женщин на расставание. Так они перекладывают с себя обязательства и избегают чувства вины.

В интервью изданию «Страсти» психолог Алина Богатырева рассказала, что одним из таких симптомов может быть прекращение разговоров о совместных планах. Женщине стоит насторожиться, если ее мужчина больше не думает том, как паре провести отпуск или куда сходить на выходных.

Также тревожным сигналом может стать его сниженный интерес к повседневной жизни девушки. Такие простые проявления внимания, как звонок на работу, чтобы узнать о самочувствии женщины, показывают его заинтересованность в ней. Если таких моментов стало меньше — это повод подумать над отношениями.

Еще немаловажным сигналом может стать отсутствие с его стороны инициативы. Женщина может делать для отношений больше, чем он. Так партнер показывает, что он не готов энергетически вкладываться и стараться сделать их совместную жизнь лучше.

Психолог посоветовала при этом не искать оправдания мужчине.

«Помните, чем быстрее рыбка выпутается из сетей иллюзий, тем быстрее она попадет в безбрежный океан настоящей, здоровой любви», — указала психолог.

Часто женщины пытаются найти объяснение недостойному поведению партнера. В этот момент важно себя вовремя спросить, чего именно от отношений вы хотите и готовы ли оставаться в этой истории.

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