Собянин: Троицкая линия метро будет построена до 2027 года

2023 год стал знаковым для развития транспортной сферы Москвы, в городе завершили сразу несколько крупных проектов. Работа в данном направлении продолжится и в ближайшие годы. Об этом в понедельник рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Правительство Москвы намерено продолжить дальнейшее развитие городского транспортного каркаса. В 2024–2026 годах в столице построят Троицкую линию метро и 265 километров новых дорог, а также перейдут к активному строительству Рублево-Архангельской ветки.

Одним из важнейших достижений 2023 года стал запуск движения по всем участкам Большой кольцевой линии метро (БКЛ), ставшей крупнейшим в мире метрокольцом. На нем расположена 31 станция, а общая протяженность линии составляет 70 километров.

Крупнейшим дорожным проектом в 2023 году стал Московский скоростной диаметр (МСД), южное направление которого было открыто в сентябре. Трасса вошла в тройку наиболее востребованных автодорог столицы.

«Сегодня уже на БКЛ перевозим в сутки 1,3 миллиона человек. По скоростному диаметру — 400 тысяч машин ежедневно. Если даже посмотреть экономическую отдачу, то, например, федеральный бюджет и внебюджетные фонды уже получили за счет БКЛ больше триллиона рублей экономического эффекта, бюджетного эффекта», — приводятся слова Собянина на сайте мэра Москвы.

Ожидается, что до 2035 года благодаря БКЛ в бюджеты всех уровней поступит 7,2 триллиона рублей.