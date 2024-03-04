Собянин рассказал о развитии «Московской электронной школы»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 17 0

Это единая цифровая образовательная среда для учителей, учеников и родителей, охватывающая все школы столицы.

Собянин рассказал о развитии «Московской электронной школы»

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Ежедневно к электронным сервисам «Московской электронной школы» (МЭШ) фиксируется более 4,5 миллиона обращений, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

МЭШ — это единая цифровая образовательная среда для учителей, учеников и родителей, охватывающая все школы столицы. Ее ключевые сервисы — «Электронный дневник», «Электронный журнал», «Библиотека», карта «Москвенок», «Портфолио учащегося».

Проект «Московская электронная школа» — это главный технологический инструмент для повышения качества и доступности образования в столице. В библиотеку МЭШ входит 1,6 миллиона единиц образовательного контента, включая сценарии уроков, видеоуроки, тестовые задания, учебные пособия, рабочие тетради, художественную литературу, виртуальные лаборатории, интерактивные приложения. По решению правительства России МЭШ стала технологической основой для создания регионального сегмента федеральной государственной информационной системы, что подтвердило качество и доступность продуктов, публикуемых в рамках МЭШ.

Цифровые сервисы Московской электронной школы сегодня доступны в Калужской и Московской областях, а также в Республике Татарстан. Правительство Москвы по результатам переговоров планирует внедрить платформу «Моя школа» в Тюменской области и Республике Дагестан.

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