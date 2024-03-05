«Не захотела решать проблему»: какую главную ошибку допустила Блиновская

Эксперт провокационного пиара дал оценку поведению скандального блогера.

Эксперт по провокационному пиару Денис Амосов проанализировал поведение Елены Блиновской, обвиняющуюся в неуплате налогов. Он сделал вывод, что блогер разозлила аудиторию своей популярностью.

Как отмечает эксперт, она привлекала чрезмерное внимание к своему продукту, качество которого фактически трудно оценить. Из-за этого аудитория негодовала.

Кроме того, Блиновская выбрала не совсем верную стратегию поведения, когда против нее было возбуждено уголовное дело. Во-первых, предпринимательница попыталась сбежать из РФ. Во-вторых, находясь под домашним арестом она продолжила вести себя неприемлемым образом. Как яркий пример - организовала дома вечеринку. Эксперт считает, что это могло быть воспринято органами властями как неуважение.

Амосов добавил, что «быть популярным выгодно», но важны ценности, которые при этом транслируются.

В пример он привел также блогера Лерчек. По его мнению, Валерия Чекалина во время следствия признала вину и вела себя спокойно, отмечает издание «Страсти».

«Наверняка, Блиновской такую возможность тоже давали. Но, к сожалению, у Елены что-то пошло не так, возможно, она не захотела эту проблему решать», — указал эксперт.

Блиновскую обвиняют в неуплате налогов в почти полтора миллиарда рублей. Долгое время она находилась под домашним арестом, но меру пресечения изменили из-за нарушений. Блогер, несмотря на ограничения, устроила в своем коттедже вечеринку, где встретилась со свидетелем по делу, а это суд ей ранее делать запретил. Теперь блогер находится в СИЗО.

Ранее 5-tv.ru писал, что стали известны сроки завершения расследования дела Блиновской.