По итогам экспертизы: названы сроки завершения расследования дела Блиновской
СК хочет закрыть дело Блиновских в марте по итогам налоговой экспертизы
Фото: Сандурская Софья / ТАСС
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При этом на прошлой неделе были заблокированы счета ее родителей.
В марте 2024 года планируется завершить предварительное расследование уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Отмечается, что супругам Блиновским назначена налоговая экспертиза в рамках уголовного дела. По ее итогам могут закрыть расследование.
«Следствие планирует предъявить Блиновским обвинение в окончательной редакции. Результаты ожидается получить в конце февраля или в марте», — говорится в сообщении.
Московский городской суд рассмотрит жалобу представителя защиты Блиновской на решение Замоскворецкого суда столицы об ужесточение меры пресечения за нарушение домашнего ареста.
Дело Елены Блиновской — одно из самых громких расследований прошлого года. Блогера обвиняют в неуплате налогов в почти полтора миллиарда рублей.
Долгое время она находилась под домашним арестом, но меру пресечения изменили из-за нарушений — она организовала мероприятие в своем коттедже и пригласила на него свидетеля по уголовному делу.
Сейчас Блиновская находится в СИЗО, ей запрещены любые связи с внешним миром, в том числе, с родными, помимо тех, то необходимы в рамках расследования.
Ранее 5-tv.ru писал, что следственные органы заблокировали счета родителей Блиновской.
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