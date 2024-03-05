«Мы его очень ждали»: жена Газманова рассказала о пополнении в семье

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 24 0

Жена Олега Газманова призналась, что в их семье произошло пополнение

«Мы его очень ждали»: жена Газманова рассказала о пополнении в семье

Фото: Шеметов Максим / ТАСС

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Малыш появился на свет 29 февраля. Кем он приходится певцу и его супруге?

Супруга российского певца Олега Газманова — Марина — сообщила, что на днях в звездной семье произошло пополнение. У ее крестника родился ребенок.

«Мы его очень ждали, забирали из роддома!» — поделилась в соцсетях радостью Марина Газманова.

Ребенок появился на свет в необычный день — 29 февраля. Женщина отметила, что, согласно поверьям, в эту дату рождаются гении.

«Моя бабушка дождалась правнучка. Семья стала больше», — добавила она.

Газманов познакомился с Мариной, когда той было 18 лет. Пара расписалась 15 июля 2003 года, а спустя несколько месяцев, 16 декабря, у них появилась общая дочь Марианна.

Ранее 5-tv.ru писал, как Родион Газманов пережил развод своих родителей, который произошел, когда ему было 12 лет. Родиону понадобилось время, чтобы принять решение мамы и папы.

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