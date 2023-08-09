«Я винил себя в этой катастрофе»: Родион Газманов о том, как пережил развод родителей

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 10 0

Певец Родион Газманов признался, что винил себя в разводе родителей

«Я винил себя в этой катастрофе»: Родион Газманов о том, как пережил развод родителей

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Певцу понадобилось время, чтобы принять решение родственников.

Певец Родион Газманов признался, что очень тяжело переживал развод родителей в 12 лет и винил себя в их разрыве. Подробностями личной жизни наследник народного артиста России поделился в интервью aif.ru.

«Тяжело пережил. Это была трагедия. Естественно, для ребенка разрушение семьи — это разрушение фундамента его мировоззрения. Мне кажется, нет таких детей, которые восприняли бы развод своих родителей легко. Я винил себя в этой катастрофе», — рассказал певец.

Олег Газманов далеко не сразу обсудил с сыном перемены в жизни. Родиону понадобилось время, чтобы принять решение родителей, но с годами рана затянулась, сейчас знаменитый певец уже не имеет никаких претензий к родственникам. По его словам, раз случилось, значит, случилось. Далеко не все взрослые могут оставаться вместе, чтобы ребенок рос в полной семье, и ничего страшного в разводе нет.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал об отношениях Родиона Газманова с отцом.

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