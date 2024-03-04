«Думаем обо всем»: Макрон высказался об отправке войск на Украину в ближайшем будущем

Поставками оружия Париж и так вовлечен в конфликт, но рискнет ли страна переступить красную черту?

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна не собирается в ближайшем будущем отправлять свои войска на Украину. Глава государства был вынужден высказаться на этот счет, так как его прошлое неоднозначное заявление о конфликте в Незалежной во время встречи с лидерами 26 государств в Париже вызвало волну обсуждений.

Тогда Макрон сообщил, что обсуждался вопрос отправки военных на Украину, но консенсуса достичь не удалось.

«Это не означает, что мы рассматриваем возможность отправки французских войск на Украину в ближайшем будущем, но мы начинаем обсуждение и думаем обо всем, что можно сделать для поддержки Украины, прежде всего на украинской территории», — заявил глава Франции чешскому порталу Novinky.cz.

А вот министр обороны Канады Билл Блэр недавно заявил о том, что страна готова отправить на Украину свои войска, однако речь идет о «небоевых» частях армии.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Канада готова отправить на Украину определенные войска.