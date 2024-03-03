Где-то рыдает один Зеленский: Канада готова отправить на Украину только «небоевые» войска

Министр обороны страны рассказал о том, на что способна Оттава ради киевского режима.

Канада готова отправить на Украину свои войска, однако речь идет о «небоевых» частях армии. Об этом сообщает издание Toronto Star со ссылкой на заявление министр обороны Билл Блэр.

Речь идет об инструкторах, которые могли бы обучать боевиков ВСУ. Но при этом Оттава выдвигает ряд условий, главное из которых — безопасность своих офицеров.

«Канада открыта для отправки ограниченного числа военнослужащих для обучения украинских войск на территории Украины, при условии, что такая операция будет вдали от линии фронта войны с Россией с четкой, небоевой ролью», — сказал Билл Блэр.

Такое заявление глава военного ведомства Канады сделал после громки слов президента Франции Эммануэля Макрона, допустившего возможность отправки войск НАТО на помощь киевскому режиму. Канада тут же заявила, что регулярная армия принимать участие в конфликте не будет. Но наличие инструкторов для ВСУ, по всей видимости, в Оттаве участием не считают.

Стоит отметить, что России давно известно о присутствии солдат НАТО в зоне СВО. Об этом заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров. Кроме того, российские военные отмечали их непосредственное участие в атаках по российским объектам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какую цену Запад заплатит в случае ввода войск на Украину.