Байден продлил на год действия введенных против России санкций

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 12 0

О каких конкретно рестрикциях идет речь?

Байден продлил на год действия введенных против России санкций

Фото: www.globallookpress.com / Saquan Stimpson - CNP

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Президент США Джо Байден принял решение продлить ряд санкций против России еще на год. Речь идет о документах, принятых в 2022 году, а также в 2018-м и 2014-м. Рестрикции были приняты на фоне разворачивающихся событий на Украине.

Вместе с этим недавно помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, заявил, что несмотря на все введенные санкции, экономическая ситуация в России остается стабильной. В связи с чем он призвал политиков продолжать оставаться принципиальными в этом вопросе.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Европе анонсировали презентацию официального предложения по активам России.

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