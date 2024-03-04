Байден продлил на год действия введенных против России санкций

Президент США Джо Байден принял решение продлить ряд санкций против России еще на год. Речь идет о документах, принятых в 2022 году, а также в 2018-м и 2014-м. Рестрикции были приняты на фоне разворачивающихся событий на Украине.

Вместе с этим недавно помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, заявил, что несмотря на все введенные санкции, экономическая ситуация в России остается стабильной. В связи с чем он призвал политиков продолжать оставаться принципиальными в этом вопросе.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Европе анонсировали презентацию официального предложения по активам России.