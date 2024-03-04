В Европе анонсировали презентацию официального предложения по активам России

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Евгения Романова
Евгения Романова 43 0

Euractiv: ЕК через 2 недели представит официальное предложение по активам РФ

В Европе анонсировали презентацию официального предложения по активам России

Фото: www.globallookpress.com / Eddie Mulholland

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Тема:
Спецоперация

Прежде Урсула фон дер Ляйен выдвинула новую идею по использованию замороженных российских средств.

Через две недели Европейская комиссия может представить официальное предложение по использованию замороженных активов России для отправки Украине в качестве помощи. Об этом сообщает Euractiv.

«Исполнительная ветвь власти ЕС может представить официальное предложение в течение двух недель», — говорится в сообщении.

В феврале главы стран G7 объявили, что не разморозят активы России до тех пор, пока Москва не выплатит Киеву «компенсацию». Заявление приняли перед саммитом, которое пройдет с 13 по 15 июня в итальянской Апулии.

На собрании министры стран, входящих в объединение, представят новые варианты, с помощью которых можно использовать замороженные активы России для поддержки Украины. Перед ними будет стоять задача привязать возможные варианты к правовым системам Европы.

Прежде в Европе выдвинули новую идею об использовании активов России. Странам Евросоюза пора обсудить использование на нужды Украины прибыли от замороженных российских активов, считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она призвала мыслить шире в этом вопросе. Фон дер Ляйен убеждена, что стоит потратить эту прибыль на совместную закупку военной техники для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минфине США сомневаются в возможности конфискации активов России. И не факт, что решение будет найдено на саммите «Большой семерки», который состоится в первом месяце лета.

Тема:
Спецоперация
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