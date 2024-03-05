«Сыграет на руку»: в США отказались комментировать утечку с разговором немецких офицеров

За океаном активно пытаются скрыть рьяное желание вести противостояние с Россией.

В Белом доме отказались комментировать недавнюю утечку разговора немецких офицеров бундесвера о возможной атаке на Крымский мост, чтобы не подтверждать тезис о гибридной войне между НАТО с Россией, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

«Я не буду говорить о содержании утечки. Это лишь сыграет на руку России», — отметил он.

По его словам, между Западом и РФ нет никакого противостояния, все эти утверждения смехотворны и подтверждение утечки лишь облегчит продвижение этих формулировок.

Главред RT Маргарита Симоньян ранее опубликовала запись разговора военных бундесвера, в котором они обсуждают удар ракетами Taurus по Крымскому мосту с французского истребителя Dassault Rafale. Публикация вызвала огромный резонанс в Германии и других европейских странах.

Позднее немецкие издания Berliner Zeitung, BILD и информагентство DPA подтвердили подлинность записи, а Минобороны Германии признало, что разговор офицеров был перехвачен.

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил недовольство тем, что переговоры офицеров были слиты. Он назвал опубликованные данные «серьезной утечкой».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую проблему бундесвера вскрыла утечка разговора немецких офицеров.