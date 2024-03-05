Русский код: дизайнеры из разных стран съехались на Московскую неделю моды

Свои коллекции представят более 150 кутюрье.

Нежная пастель, благородный бархат и образы из глубокого детства — главные тренды весны, продиктованные на Московской неделе моды! Свои коллекции продемонстрируют более ста пятидесяти дизайнеров. Среди них помимо наших соотечественников кутюрье из Китая, Индии, Бразилии, Индонезии, Турции и ЮАР. А потому и локации для fashion week две — Манеж и ВДНХ.

Разнообразие нарядов потрясает: здесь можно увидеть как деловые, так и весьма экстравагантные образы. Однако их объединяет одно — русский код. Большинство дизайнеров вдохновлялись историческими достижениями и значимым для нашей страны временем.

«Мне захотелось показать тему сезона — это любовь к Родине, патриотизм, вдохновиться успехами, которые были в России. Я взял эпоху Екатерины II. Наш бренд про женщин, поэтому я взял великую женщину и попробовал ее раскрыть», — отмечает дизайнер Джемал Махмудов.

Главное московское модное событие не обошли стороной и мировые знаменитости — в столицу прибыла итальянская кинозвезда Орнелла Мути. Актриса никогда не скрывала любви к нашим модельерам и даже на показ прибыла в одежде от российских дизайнеров. А повод для приезда у нее особенный — в одной из коллекций в качестве модели дебютировала ее дочь. К слову, посмотреть на достижения наших кутюрье можно будет до 8 марта.

Ранее 5-tv.ru писал, что стилист назвала главные цвета весеннего сезона.