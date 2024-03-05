Выделяйся и приковывай внимание: стилист назвала главные цвета весеннего сезона

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Стилист Хохлова: этой весной актуален насыщенный зеленый цвет

Выделяйся и приковывай внимание: стилист назвала главные цвета весеннего сезона

Фото: www.globallookpress.com / Zach Dodds

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Весенняя палитра порадует даже самых привередливых.

Этой весной будут в моде сразу несколько цветов. В беседе с «Известиями» стилист Анастасия Хохлова рассказала, что уже сейчас можно выделиться, надев одежду персикового, телесного или кораллового цветов.

Однако тем, у кого кожа светлая, этот цвет не подойдет, так как будет сливаться. Но если надеть кроссовки или объемный блейзер, украшения и аксессуары в персиковых тонах, тогда образ станет актуальным. А к этому оттенку можно добавить синий цвет. К примеру, брюки, джинсы или даже куртка, отметила Хохлова.

Кроме того, еще одним трендом весны 2024 года стал зеленый цвет. Необязательно одеваться во все зеленое, можно, например, надеть зеленую шапку-бини или зеленую обувь с брюками и светлой рубашкой.

«Наконец, вневременной тренд, который в сезоне весна-2024 стал особенно актуальным — сочетание черного и белого. Классический наряд (белые кеды, прямые черные брюки и белую рубашку) можно сделать чуть наряднее, добавив платок с принтом зебра или металлизированные украшения», — заключила стилист.

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