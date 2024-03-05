Такер Карлсон: США ждет судьба Римской империи

США может ждать судьба Римской империи. Есть вероятность, что к краху Штатов приведет кризис с миграционной политикой, а все из-за того, что нелегалам могут позволить разрешить служить в армии. Это доходчиво объяснил американский журналист Такер Карлсон в своем видео, которое он опубликовал на личном сайте.

«Как пал Рим? Историки активно обсуждают этот вопрос уже почти две тысячи лет, но все согласны, что одна из причин довольно очевидна. В римской армии и ее легионах доминировали неграждане, которые, в конце концов, поскольку не были лояльны к Риму, восстали против граждан», — сказал журналист.

Карлсон отметил, что важно взять во внимание тот факт, что Штаты наводнены огромным количеством нелегальных мигрантов. Примерно семь миллионов стало жить в США с момента начала президентства Джо Байдена.

Журналист отметил, что количество мигрантов в стране превышает численность населения 32-х штатов. Также в своем видео Карлсон осудил предложение одного из конгрессменов, который хочет закрепить возможность получения гражданства через службу в американской армии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как США узнали о встрече Карлсона со Сноуденом.