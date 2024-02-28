«Как будто преступление»: как США узнали о встрече Карлсона со Сноуденом

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Евгения Романова
Евгения Романова 76 0

Карлсон обвинил Вашингтон в сливе информации о встрече со Сноуденом в России

«Как будто преступление»: как США узнали о встрече Карлсона со Сноуденом

Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

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Сам журналист предлагал экс-разведчику сфотографироваться, но тот отказался.

Американский журналист Такер Карлсон уверен, что американское правительство следит за ним. Власти США, по его словам, так и смогли узнать о встрече в России с экс-сотрудником спецслужб Штатов Эдвардом Сноуденом. Об этом Карлсон заявил в подкасте на YouTube-канале блогера Лекса Фридмана.

Журналист рассказал, что предлагал Сноудену сфотографироваться или записать на телефон интервью и опубликовать его. Однако бывший разведчик со всем уважением попросил оставить их встречу в секрете.

Позднее издание Semafor слило информацию о состоявшейся встрече. В публикации говорилось об источниках в американских разведывательных ведомствах.

«Semaphore публикует эту статью, в которой сообщается, что информация, которую они получили от американских агентств разведки, слилась против меня, они публикуют эту статью, утверждая, что я встречался со Сноуденом, как будто это было преступление или что-то в этом роде», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru писал со ссылкой на американское издание, что Карлсон встретился со Сноуденом в ходе визита в Россию. Они общались несколько часов, но о чем именно неизвестно.

Сноуден стал известен в 2013 году, когда передал в СМИ ряд секретных документов о работе спецслужб США и Великобритании. Мужчина вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву. Несколько лет назад ему предоставили гражданство России.

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