В Минобороны рассказали о возможных сценариях нападения на Россию

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 53 0

Минобороны РФ: нападение на Россию может начаться с быстрого глобального удара

В Минобороны рассказали о возможных сценариях нападения на Россию

Фото: www.globallookpress.com / Artur Widak

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Перед развертыванием операции противник, скорее всего, начнет провокационные, демонстративные, информационные и другие потенциально агрессивные действия.

Минобороны РФ рассказало о возможном сценарии нападения на страну. Так, оно может начаться с быстро глобального удара и нескольких массированных ракетно-авиационных. Об этом сообщил журнал «Военная мысль», издаваемый ведомством.

Кроме того, автор материала предположил, что иностранные эксперты будут создавать объединенные оперативные формирования (ООФ). Это будут высокомобильные группировки войск, в задачи которых войдет нанесение ударов по всем жизненно важным сферам.

«При этом авиация вступит в боевые действия одной из первых как наиболее маневренный и адаптивный вид войск, возможно, еще до развертывания основной группировки», — сказано в материале.

Однако перед этим противник может начать провокационные действия, разведка активизируется, а рядом с границей появятся беспилотники и самолеты.

«Названные факторы расширяют систему угроз РФ в военном отношении, которые формируют новые требования к уровню обеспечения безопасности Российской Федерации, одну из ключевых ролей в которой играют Воздушно-космические силы», — добавил автор материала.

Поэтому важно обеспечить Воздушно-космические силы новыми технологиями. А именно утвердить автоматизированные системы управления и современное разведывательное обеспечение.

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