БРИКС планирует создать платежную систему на блокчейне

Страны — члены БРИКС собираются создать независимую платежную систему валют и блокчейна. Такое заявление сделал помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с ТАСС.

«Важной целью на перспективу полагаем создание в рамках БРИКС независимой расчетной платежной системы, которая основывалась бы на самых современных технологиях, таких как цифровые валюты и блокчейн», — сказал он.

Ушаков добавил, что главное в этом вопросе — комфорт для государства, населения и бизнеса. Данная платежная система не должна требовать серьезных затрат и быть вне политики.

В БРИКС входят пять стран — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. С 1 января 2024 года приглашены ко вступлению были также Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. В последнее время интерес к союзу продолжает расти, и все больше государств показывают свое желание присоединиться у объединению.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пакистан официально подал заявку на вступление в БРИКС.