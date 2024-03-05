БРИКС планирует создать платежную систему на блокчейне

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Евгения Романова
Евгения Романова 20 0

Главное в этом вопросе — комфорт для государства, населения и бизнеса.

БРИКС планирует создать платежную систему на блокчейне

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Тема:
БРИКС

Страны — члены БРИКС собираются создать независимую платежную систему валют и блокчейна. Такое заявление сделал помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с ТАСС.

«Важной целью на перспективу полагаем создание в рамках БРИКС независимой расчетной платежной системы, которая основывалась бы на самых современных технологиях, таких как цифровые валюты и блокчейн», — сказал он.

Ушаков добавил, что главное в этом вопросе — комфорт для государства, населения и бизнеса. Данная платежная система не должна требовать серьезных затрат и быть вне политики.

В БРИКС входят пять стран — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. С 1 января 2024 года приглашены ко вступлению были также Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. В последнее время интерес к союзу продолжает расти, и все больше государств показывают свое желание присоединиться у объединению.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пакистан официально подал заявку на вступление в БРИКС.

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