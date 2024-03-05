ВС РФ уничтожили три пункта управления БПЛА и целое отделение ВСУ за сутки

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Выполнить боевые задачи нашим бойцам помогли дроны и противотанковый ракетный комплекс.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky; 5-tv.ru

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Последние данные из зоны спецоперации. Наши бойцы за сутки уничтожили сразу три пункта управления беспилотниками ВСУ.

Одну из баз противник оборудовал в заброшенном ангаре. Движение украинских боевиков и антенны для связи с коптерами засекли во время воздушной разведки. По вражескому убежищу выпустили дрон-камикадзе. С ювелирной точностью он пролетел через открытые ворота и взорвался внутри помещения. Противник был уничтожен.

А под Артемовском наши десантники ликвидировали целое отделение ВСУ. Для этой операции бойцы ВДВ использовали пикап, на который установлен противотанковый ракетный комплекс. Приблизившись к передовой, они с помощью тепловизора обнаружили перемещение группы украинских боевиков. По ним выпустили управляемую ракету.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинские СМИ заявили о взрывах в Одессе.

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