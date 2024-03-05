Украинские СМИ заявили о взрывах ночью в Одессе

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В Одессе около четырех раз за ночь прогремели взрывы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В городе, согласно сообщениям, сработала сирена.

Мощные взрывы произошли на объектах военной инфраструктуры Украины. Местные СМИ сообщают о точных ударах по местам расположения механизированной бригады и морской пехоты ВСУ под Одессой.

В воинской части украинских морпехов, предположительно, начался пожар. Небо заволокло черным дымом. В самом городе сработала система противовоздушной обороны.

Несколько мощных взрывов друг за другом прогремели и в подконтрольном Киеве Херсоне.

Российские военные наносят высокоточные удары по инфраструктуре ВСУ на территории Украины с октября 2022 года.

Тема:
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