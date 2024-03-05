Военные выбирают президента: в зоне СВО началось досрочное голосование

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Бойцы ВС РФ участвуют в досрочном голосовании на выборах президента в зоне СВО

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Выборы президента России 2024

Участники спецоперации смогут проголосовать не только в тыловых районах, но и на передовой — к подразделениям приедут выездные избирательные комиссии.

Российские военные, которые находятся в зоне спецоперации, приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента. Для них организовали избирательные участки в тыловых районах.

Артиллеристы и спецназовцы центральной группировки войск проголосовали на территории ДНР, а бойцы группировки «Днепр» — в Херсонской области. Отдать свой голос смогут и те военнослужащие, кто находится на боевых позициях. К подразделениям на передовой приедут выездные избирательные комиссии.

Выборы президента в России пройдут уже на следующей неделе и продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Кандидатами на пост главы государства стали четверо: действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Ранее 5-tv.ru писал, что порядка 80% россиян намерены принять участие в предстоящих выборах президента.

Тема:
Спецоперация
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