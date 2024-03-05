В России может появиться льготная ипотека для учителей Сегодня, 18:28 Общество Эфирная новость 34 34

По одному из предварительных вариантов, по ней будет доступен жилищный кредит под 2% годовых. Инициатива обсуждается.

ВКонтакте Telegram Одноклассники Twitter Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV IZVESTIA; 5-tv.ru

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В России может появиться льготная ипотека для учителей. Как выяснили «Известия», такую возможность обсуждает рабочая группа при Минпросвещения. По одному из предварительных вариантов, педагогам будет доступен жилищный кредит под 2% годовых. А по достижении стажа в 25 лет, остаток долга можно будет не выплачивать — предполагается, что его погасит государство, но не более 15% от изначальной суммы. Итоговые условия будущей программы станут известны после 1 ноября, тогда правительство определит целесообразность введения такой меры. Ранее 5-tv.ru писал, что в Минфине рассказали о продлении семейной ипотеки в России до 2030 года. Соответствующее решение было принято по поручению президента Владимира Путина.