В России может появиться льготная ипотека для учителей

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По одному из предварительных вариантов, по ней будет доступен жилищный кредит под 2% годовых. Инициатива обсуждается.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV IZVESTIA; 5-tv.ru

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В России может появиться льготная ипотека для учителей. Как выяснили «Известия», такую возможность обсуждает рабочая группа при Минпросвещения.

По одному из предварительных вариантов, педагогам будет доступен жилищный кредит под 2% годовых. А по достижении стажа в 25 лет, остаток долга можно будет не выплачивать — предполагается, что его погасит государство, но не более 15% от изначальной суммы. Итоговые условия будущей программы станут известны после 1 ноября, тогда правительство определит целесообразность введения такой меры.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минфине рассказали о продлении семейной ипотеки в России до 2030 года. Соответствующее решение было принято по поручению президента Владимира Путина.

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