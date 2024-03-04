В Минфине рассказали о продлении семейной ипотеки в России до 2030 года

В России принято решение продлить до 2023 года программу семейной ипотеки. Решение было принято по поручению президента Владимира Путина, сообщили в пресс-службе Минфина.

Продление программы потребует средств из федерального бюджета. Как рассчитывает Минфин, с учетом роста ключевой ставки, нужно будет выделить примерно 260 триллионов рублей. При этом расходы оцениваются в 1,5 триллиона рублей.

Что касается условий семейной ипотеки, как сообщает Минфин, для семей с детьми до шести лет будет действовать ставка кредита под 6%, базовые параметры программы сохранят.

При этом продолжится и реализация программы поддержки многодетных семей, позволяющей полностью или частично погасить ипотеку. Речь идет о выплатах в размере 450 тысяч рублей для семей, в которых ребенок родился после 1 января 2019 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Центробанк планирует ввести четыре макропруденциальных лимита (МПЛ) на выдачу ипотеки.