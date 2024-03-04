В Минфине рассказали о продлении семейной ипотеки в России до 2030 года

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 34 0

Решение было принято по поручению президента.

В Минфине рассказали о продлении семейной ипотеки в России до 2030 года

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В России принято решение продлить до 2023 года программу семейной ипотеки. Решение было принято по поручению президента Владимира Путина, сообщили в пресс-службе Минфина.

Продление программы потребует средств из федерального бюджета. Как рассчитывает Минфин, с учетом роста ключевой ставки, нужно будет выделить примерно 260 триллионов рублей. При этом расходы оцениваются в 1,5 триллиона рублей.

Что касается условий семейной ипотеки, как сообщает Минфин, для семей с детьми до шести лет будет действовать ставка кредита под 6%, базовые параметры программы сохранят.

При этом продолжится и реализация программы поддержки многодетных семей, позволяющей полностью или частично погасить ипотеку. Речь идет о выплатах в размере 450 тысяч рублей для семей, в которых ребенок родился после 1 января 2019 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Центробанк планирует ввести четыре макропруденциальных лимита (МПЛ) на выдачу ипотеки.

Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
91.33
0.49 98.72
0.18
Под счастливой звездой окажутся пять знаков: финансовый гороскоп на весну...

Последние новости

18:59
«Будут „Алиса“ и Deep Purple»: актер Устюгов рассказал о грядущем рок-фестивале
18:47
Британская сухопутная бригада «Крысы пустыни» прибыла в Польшу
18:39
Вопреки всем наветам: лишившийся роли в «Белом Лотосе» Бикович приехал в Россию
18:20
Артем Жога высоко оценил работу волонтеров по оказанию помощи бойцам в зоне СВО
18:11
На Всемирном фестивале молодежи обсудили кинотрилогию «Лед»
18:02
Во ФСИН опровергли сообщения об УДО для Ефремова

Сейчас читают

«Это он, это он, рисипеньский почтальон»: Санду плюет на законы и здравый смысл
Прощай, наш верный друг: пес защитил российских бойцов от украинского дрона
Митя Фомин назвал главную отличительную особенность русского человека
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок