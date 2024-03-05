Не Илон Маск: названо имя самого богатого человека на планете

|
Евгения Романова
Евгения Романова 43 0

Bloomberg: Джефф Безос возглавил рейтинг богатейших людей на планете

Не Илон Маск: названо имя самого богатого человека на планете

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Кому владелец соцсети X уступил первое место?

Рейтинг богатейших людей мира возглавил американский предприниматель и основатель компании Amazon Джефф Безос. Это место он занял впервые с 2021 года. Такие данные опубликовало агентство Bloomberg в разделе «Индекс миллиардеров».

Состояние Безоса за минувшие сутки сократилось на 500 миллионов долларов и сейчас оценивается в 200 миллиардов долларов. С начала года в его кошельке прибавилось 23,4 миллиарда долларов.

Джефф БезосДжефф Безос. Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Dennis Van Tine

Второе место занял американский предприниматель, владелец соцсети X Илон Маск с суммой 198 миллиардов долларов. Он потерял 17,6 миллиарда долларов.

Третью позицию занял владелец группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) француз Бернар Арно. Его состояние оценивается в 198 миллиардов долларов.

Следует отметить, что в рейтинге также фигурирует и россиянин. Самым богатым нашим соотечественником оказался Владимир Потанин, его состояние оценивается в 31,4 миллиарда долларов. Его имя расположено на 48-м месте.

Ранее 5-tv.ru писал, что Илон Маск пошел войной на создавшую ChatGPT компанию.

-9° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 98%
91.35
0.02 99.11
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:40
«Идеальная дилемма»: как утечка разговора немцев оставила Украину без ракет Taurus
11:36
Трое взрослых и ребенок пострадали при падении лифта в Петербурге
11:26
«КИВИ Банк» подал в суд на своих владельцев
11:11
Дорогу молодым: 20 тысяч человек стали участниками Всемирного фестиваля молодежи
11:07
Авиационную опасность объявили в Воронежской области
11:00
Луну с неба достанет: самые безумные поступки мужчин ради женщин

Сейчас читают

«Это он, это он, рисипеньский почтальон»: Санду плюет на законы и здравый смысл
Ограничивать и записывать: врачи рассказали, как похудеть
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок