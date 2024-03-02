Увидятся в суде: Илон Маск пошел войной на создавшую ChatGPT компанию
Бизнесмен Илон Маск подал в суд на OpenAI
Фото: www.globallookpress.com / Cfoto
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Какие претензии есть у миллиардера?
Американский бизнесмен Илон Маск подал судебный иск против OpenAI и ее гендиректора Сэма Альтмана, объясняя свое решение отказом компании от первоначальной миссии. Об этом сообщило агентство Reuters.
Маск подал иск вечером 29 февраля из-за недовольства финансированием OpenAI — проекта, в котором он принимал участие. Стартап задумывался как некоммерческий проект с открытым исходным кодом.
Но миллиардер считает, что получение средств от Microsoft нарушает условия контракта и подрывает ценности компании. Он хочет, чтобы OpenAI предоставил свои технологии общественности для предотвращения дальнейшей «коммерциализации» проекта с выгодой для Microsoft или отдельных частных лиц.
Маск также требует, чтобы новые модели GPT-4 были признаны ближе к «общему искусственному интеллекту» и не попадали под лицензию Microsoft. Так они станут доступными для широкого круга пользователей.
ChatGPT — чат-бот с генеративным искусственным интеллектом, разработанный OpenAI и способный работать в диалоговом режиме, поддерживающий запросы на естественных языках. Система способна отвечать на вопросы, генерировать тексты на разных языках, включая русский, относящиеся к различным предметным областям.
Ранее 5-tv.ru писал, что у искусственного интеллекта нашли пугающую способность.
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