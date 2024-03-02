Увидятся в суде: Илон Маск пошел войной на создавшую ChatGPT компанию

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 25 0

Бизнесмен Илон Маск подал в суд на OpenAI

Увидятся в суде: Илон Маск пошел войной на создавшую ChatGPT компанию

Фото: www.globallookpress.com / Cfoto

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Какие претензии есть у миллиардера?

Американский бизнесмен Илон Маск подал судебный иск против OpenAI и ее гендиректора Сэма Альтмана, объясняя свое решение отказом компании от первоначальной миссии. Об этом сообщило агентство Reuters.

Маск подал иск вечером 29 февраля из-за недовольства финансированием OpenAI — проекта, в котором он принимал участие. Стартап задумывался как некоммерческий проект с открытым исходным кодом.

Но миллиардер считает, что получение средств от Microsoft нарушает условия контракта и подрывает ценности компании. Он хочет, чтобы OpenAI предоставил свои технологии общественности для предотвращения дальнейшей «коммерциализации» проекта с выгодой для Microsoft или отдельных частных лиц.

Маск также требует, чтобы новые модели GPT-4 были признаны ближе к «общему искусственному интеллекту» и не попадали под лицензию Microsoft. Так они станут доступными для широкого круга пользователей.

ChatGPT — чат-бот с генеративным искусственным интеллектом, разработанный OpenAI и способный работать в диалоговом режиме, поддерживающий запросы на естественных языках. Система способна отвечать на вопросы, генерировать тексты на разных языках, включая русский, относящиеся к различным предметным областям.

Ранее 5-tv.ru писал, что у искусственного интеллекта нашли пугающую способность.

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