«КИВИ Банк» подал в суд на своих владельцев

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 18 0

Центробанк России отозвал лицензию у организации 21 февраля 2024 года.

«КИВИ Банк» подал в суд на своих владельцев

Фото: Антонова Дарья / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

«КИВИ Банк» подал в суд на своих владельцев — акционерное общество «КИВИ» в России и гонконгскую компанию Fusion Factor Fintech Limited. Соответствующая информация появилась в электронной картотеке судебных дел Арбитражного суда Москвы.

Известно, что российскими активами владеет Андрей Протопопов, он же — генеральный директор группы «КИВИ». Сам банк сейчас находится под контролем временной администрации Агентства по страхованию вкладов. Подробности исковых требований не уточняются.

Центробанк России отозвал лицензию у «КИВИ Банка» 21 февраля 2024 года. Причиной названы нарушения организацией федеральных законов. В том числе «КИВИ» был вовлечен в проведение высокорисковых операций. Суть в том, что они были направлены на обеспечение расчетов между физлицами и теневым бизнесом.

Позднее в ЦБ заверили, что у «КИВИ Банка» хватит средств, чтобы вернуть деньги с кошельков своих клиентов. Предполагалось, что делать это будут в ходе принудительной ликвидации или банкротства. По данным аналитиков, банк имеет 9,3 миллиона электронных кошельков с 4,4 миллиардами рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что клиентам лишенного лицензии «КИВИ Банка» начали производить выплаты.

-9° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 98%
91.35
0.02 99.11
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:40
«Идеальная дилемма»: как утечка разговора немцев оставила Украину без ракет Taurus
11:36
Трое взрослых и ребенок пострадали при падении лифта в Петербурге
11:26
«КИВИ Банк» подал в суд на своих владельцев
11:11
Дорогу молодым: 20 тысяч человек стали участниками Всемирного фестиваля молодежи
11:07
Авиационную опасность объявили в Воронежской области
11:00
Луну с неба достанет: самые безумные поступки мужчин ради женщин

Сейчас читают

«Это он, это он, рисипеньский почтальон»: Санду плюет на законы и здравый смысл
Ограничивать и записывать: врачи рассказали, как похудеть
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок