«КИВИ Банк» подал в суд на своих владельцев — акционерное общество «КИВИ» в России и гонконгскую компанию Fusion Factor Fintech Limited. Соответствующая информация появилась в электронной картотеке судебных дел Арбитражного суда Москвы.

Известно, что российскими активами владеет Андрей Протопопов, он же — генеральный директор группы «КИВИ». Сам банк сейчас находится под контролем временной администрации Агентства по страхованию вкладов. Подробности исковых требований не уточняются.

Центробанк России отозвал лицензию у «КИВИ Банка» 21 февраля 2024 года. Причиной названы нарушения организацией федеральных законов. В том числе «КИВИ» был вовлечен в проведение высокорисковых операций. Суть в том, что они были направлены на обеспечение расчетов между физлицами и теневым бизнесом.

Позднее в ЦБ заверили, что у «КИВИ Банка» хватит средств, чтобы вернуть деньги с кошельков своих клиентов. Предполагалось, что делать это будут в ходе принудительной ликвидации или банкротства. По данным аналитиков, банк имеет 9,3 миллиона электронных кошельков с 4,4 миллиардами рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что клиентам лишенного лицензии «КИВИ Банка» начали производить выплаты.