Клиентам лишенного лицензии «КИВИ Банка» начали производить выплаты

По данным аналитиков, у кредитной организации остались более девяти миллионов электронных кошельков.
Фото: Гердо Владимир / ТАСС
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Вкладчикам «КИВИ Банка» начали выплачивать страховое возмещение. Занимается этим госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).
«29 февраля 2024 года начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации Киви-банк (АО) (город Москва)», — говорится в сообщении.
Выплата будет осуществляться через банк «Уралсиб», который действует от имени агентства и за его счет в качества банка-агента. Операцию обещают производить до даты завершения ликвидационных процедур в отношении «КИВИ Банка».
На прошлой неделе Центробанк России отозвал лицензию у «КИВИ Банка». Причиной названы нарушения организацией федеральных законов. В том числе «КИВИ» был вовлечен в проведение высокорисковых операций. Суть в том, что они были направлены на обеспечение расчетов между физлицами и теневым бизнесом.
Позднее в ЦБ заверили, что у «КИВИ Банка» хватит средств, чтобы вернуть деньги с кошельков своих клиентов. Предполагалось, что делать это будут в ходе принудительной ликвидации или банкротства. По данным аналитиков, банк имеет 9,3 миллиона электронных кошельков с 4,4 миллиардами рублей.
Ранее 5-tv.ru писал, что банк «Точка» выплатит восемь миллиардов рублей, чьи счета были открыты на базе «КИВИ».
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